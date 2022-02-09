Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Новым министром сельского хозяйства и окружающей среды Грузии будет Отар Шамугия, который до этого был заместителем главы минсельхоза. Об этом 9 февраля сообщил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Никола Пиросмани. Сельский быт

«Отар проработал в этом министерстве 16 лет. Он в деталях знает, что нужно сельскому хозяйству, защите окружающей среды, и я верю, что он будет успешным министром», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что Шамугия родился в Сухуме, но потом был вынужден покинуть город и перебраться в Грузию.

Должность министра сельского хозяйства освободилась, так как главу этого ведомства Левана Давиташвили назначили министром экономики, с которого ушла Натия Турнава. О причинах перестановок в правительстве Гарибашвили не сообщил.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр экономики Грузии Турнава ушла в отставку