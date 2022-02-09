Брянская область, 9 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Проверку информации о нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства в Жирятинской средней общеобразовательной школ имени Героя Советского Союза А. Ф. Возликова провела районная прокуратура и представители Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Школьная столовая

В социальных сетях появилась информация об обнаружении в еде, поданной школьникам в столовой, червей. Специалисты не нашли подтверждения этим сообщениям, однако выявили ряд других нарушений в школе. Так, в пищеблоке не контролируется температура готовых блюд, моечные ванны для мытья овощей покрыты ржавчиной и отсутствует горячая вода, на стене у раковин для мытья рук в обеденном зале плитка либо в трещинах либо отсутствует. Также в кабинетах начальных классов температура воздуха колеблется от 12 до 16 градусов, в туалете на первом этаже не превышает 10 градусов. Уборная для мальчиков на втором этаже закрыта на замок, а у девочек — отсутствуют полотенца.

Прокурор инициировал привлечение директора школы к административной ответственности, в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление. Заведующая школьной столовой школы также привлечена к административной ответственности с назначением штрафа.