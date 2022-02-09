Москва, 9 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Госдуме назвали диверсией решение российской стороны снять запрет на въезд более чем для 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

«Мало того, что это настоящая диверсия против нашего государства, поскольку в числе выдворенных, а теперь возвращенных «гостей» наверняка были и есть сторонники экстремистских и прямо террористических группировок. Вопрос в другом: кто конкретно это решение пролоббировал и кто объявил эту самую «амнистию»?» — возмущен депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Он обратил внимание на то, что внутри России объявление амнистии относится к компетенции Государственной думы и тщательно прорабатывается.

«А здесь что — решения простого чиновника достаточно, чтобы на нашу территорию вторглась целая армия потенциальных преступников?» — задает он вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в российской строительной отрасли дефицит иностранной рабочей силы составляет от 1,5 млн до 2 млн человек для сохранения прежних объемов строительства, заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

При этом в России фиксируется рост преступлений среди мигрантов, буквально накануне в Подмосковной Истре мигранты ограбили магазин и убили продавца.

На этом фоне российские власти амнистировали более 120 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, которым в 2021 году запретили въезд, сообщила глава Минтруда республики Ширин Амонзода. Речь идет о тех, кому правоохранительные органы России в 2021 году запретили въезд в страну из-за нарушений законодательства и порядка проживания. Теперь они могут вернуться в РФ для продолжения трудовой деятельности.