Ново-Огарево, Московская область, 9 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Судебная система России постоянно самосовершенствуется и стремится к наиболее полной защите прав и свобод граждан Российской Федерации. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Да, конечно, судебная система любой страны и Российской Федерации в частности — это огромная машина, огромный механизм. Но в России это не бездушная машина. И судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководством Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше», — заявил Путин.

Он отметил, что председатель Верховного суда предложил некоторые изменения действующего закона.

«Безусловно, мы всё это вместе с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации при активном участии судебного сообщества будем изучать и внедрять в практику», — указал он.