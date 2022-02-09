Саранск, 9 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 205 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 410 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

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Всего в регионе подтвердили 48 120 случаев заражения коронавирусом, из них 506 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1189 человек, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались пять человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 111 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 158 пациентов.