Москва, , 14:14 — REGNUM В России в 2021 году было расторгнуто свыше 38 тыс. (20%) государственных контрактов в сфере строительства на сумму более 1 трлн рублей. Одна из основных причин — несоответствие цены рынку, передаёт РБК со ссылкой на Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Из-за подорожания стройматериалов подрядчикам было невыгодно работать по цене, указанной в контракте. По данным НОСТРОЯ, стоимость строительства в 2021 году из-за роста цен на материалы выросла на 12%, а прибыль подрядчика по госконтрактам составляет 7%.

В 2019 году было расторгнуто 33 тыс. 700 контрактов на сумму почти 610 млрд руб., в 2020 г оду — 35 тыс. контрактов на 829 млрд руб. Доля расторгнутых контрактов выросла с 15,3% в натуральном выражении и 18% в денежном.

ИА REGNUM сообщало, в 2021 году на территории России было построено 92,6 млн кв. метров жилья.

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