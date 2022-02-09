Рязань, 9 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировали 129 пациентов с COVID-19. Выписаны после лечения 468 человек, скончались от осложнения шесть жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 78 091 человека. Выздоровели 60 777 жителей, не перенесли осложнений и скончались 2 919 пациентов.

Темп прироста инфекции за сутки составил 1,69%, добавили в региональной оперативной рабочей группе правительства региона.