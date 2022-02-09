Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Министр экономки Грузии Натия Турнава подала в отставку. Об этом 9 февраля сообщил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Натия Турнава Gov.ge

Он сообщил, что новым главой минэкономики будет Леван Давиташвили, который до этого был министром окружающей среды и сельского хозяйства.

«Леван был назначен министром экономики. По образованию он экономист, имеет хорошее образование, накопил знания. Я верю, что он станет успешным министром экономики и устойчивого развития», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр добавил, что Давиташвили продолжит занимать должность вице-премьера. Глава правительства также поблагодарил Турнава за работу. Он подчеркнул, что она остаётся в команде правящей партии «Грузинская мечта».

Стоит отметить, что Турнава занимала пост министра экономки с апреля 2019 года. До этого она была заместителем главы минздрава.