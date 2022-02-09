Вологда, 9 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявили 1916 носителей коронавируса, 222 человека были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Cap.ru Госпитализация пациента с коронавирусом

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По данным штаба, 8 февраля в регионе скончались четыре пациента с ковидом, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 3244 летальных исхода от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 183 103 случая COVID-19.