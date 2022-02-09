Москва, 9 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Сегодня, 9 февраля, цены на нефть большую часть утренних торгов демонстрировали негативную динамику, теряя 0,6% и стремясь к отметке в $90,00 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Добыча нефти

«Однако позже нефтяные котировки не только смогли отыграть утреннее снижение, но и выйти на положительную территорию, около 0,3%, достигнув уровня в $91,00 за баррель.

Локальная коррекция цен на нефтяном рынке, которая началась 7 февраля, была усилена 8 февраля словесными интервенциями пресс-секретаря Белого дома и представителей японского правительства.

Джен Псаки выразила озабоченность из-за роста цен на нефть, заявив, что крупные страны производители могли бы снизить нефтяные котировки, если бы не сдерживали рост объема добычи.

А правительство Японии, сообщило о том, что запланировало специальное совещание, посвященное высоким ценам на нефть и способам их снижения.

В итоге, под влиянием словесных интервенций, вместо небольшого технического отката цен к $92,00 за баррель Brent, произошло более существенное снижение к $90,00 за баррель Brent. Однако при этом факторы, которые ранее толкали нефтяные котировки вверх никуда не исчезли.

Геополитическая напряженность на российско-украинской границе сохраняется на высоком уровне, «ядерные» санкции в отношении России становятся все более реальными, да и спекулятивная игра в «нефть по $100» продолжается.

Сильная зона поддержки располагается в диапазоне $89,00−90,00 за баррель Brent, это очень близко к текущим котировкам, плюс сегодня в 18:30 по мск, должны быть опубликованы свежие данные о запасах нефти в США.

Согласно расчетам Американского института нефти (API), опубликованным 9 февраля рано утром, нефтяные запасы США сократились на 2,02 млн. баррелей.

Если эти расчеты подтвердятся, то можно ожидать, что от поддержки в $89,00−90,00 за баррель Brent начнется новый подъем цен на нефть, сначала к $94,00 за баррель, а потом и выше», — полагает эксперт.

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