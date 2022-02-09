Омск, 9 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области госпитализировали 266 пациентов с коронавирусом. Это на 72 человека меньше, чем 8 февраля (338).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Как сообщили ИА REGNUM 9 февраля в федеральном оперштабе, за сутки в Омской области выявили 2445 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 160 664.

Общее число выздоровевших в регионе — 135 952 человека (+1508 за сутки). Жертвами COVID-19 стали ещё 15 жителей Омской области. За всё время скончались 3664 омских ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в регионе выявили 2334 носителя коронавируса, выздоровели 1202 человека, скончались — 15.