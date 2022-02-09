Флорида, США, 9 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) выпустил клип на песню Grinding All Season. Премьера видео состоялась на YouTube-канале исполнителя вечером 8 февраля.

Скриншот YouTube Kodak Black

В новом видеоклипе рэпер повествует о том, что даже находясь на пике славы, можно оставаться простым человеком. Съёмки ролика проходили в родном для артиста городе Помпано-Бич (США).

Напомним, что в 2022 году Kodak Black планирует выпустить новый альбом. Пластинка станет четвёртым студийным проектом в дискографии музыканта.