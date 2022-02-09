Белград, , 15:30 — REGNUM Социалистическая партия Сербии (СПС) Ивицы Дачича и «Единая Сербия» (ЕС) Драгана Марковича-Пальмы пойдут единым списком на парламентские выборы 3 апреля. Об этом сообщили сербские СМИ 9 февраля.

Выборы launedekeg.wordpress.com

Список возглавит лидер Социалистической партии Сербии и действующий спикер парламента Ивица Дачич. Второе место в списке займет лидер «Единой Сербии» Драган Маркович-Пальма. Его партия получит 27% полученных депутатских мандатов, передает издание Novosti.

Руководство блока СПС-ЕС готово поддержать кандидатуру действующего президента Александра Вучича на президентских выборах, которые пройдут одновременно с парламентскими. Если Вучич не выдвинет своей кандидатуры, блок предложит своего кандидата в президенты.

Напомним, что на предыдущих парламентских выборах блок СПС — ЕС получил 10,38% голосов избирателей и имеет в настоящее время 32 депутата в сербском парламенте.