Тбилиси, 9 февраля 2022, 16:25 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава покинула свой пост, сообщает 9 февраля грузинский телеканал «TV Пирвели».
Официальное заявление об этом несколько минут назад сделал глава правительства Ираклий Гарибашвили. Вместо Турнава пост министра экономики займёт нынешний министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. Министром же сельского хозяйства станет Отар Шамугия, являющийся сейчас заместителем министра.
Напомним, что, родившаяся в Москве и учившаяся в Гарвардском и Кембриджском университетах Натия Турнава занимала пост министра экономики с 18 апреля 2019 года.