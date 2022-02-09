Красногорск, 9 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Подольске. Об этом 9 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 1017. Следом за Подольском идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 873 человек. На третьем месте расположился Сергиев Посад, где COVID-19 диагностировали у 869 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 11 956 новых случаев заражения коронавирусом.