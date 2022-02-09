Элиста, 9 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Элиста и ряд муниципальных районов Калмыкии прошли пик пятой волны коронавируса. Об этом 9 февраля сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Что касается общего эпидемического процесса, то пик [коронавируса] мы уже прошли. По крайней мере, это касается Элисты и половины районов. На сегодняшний день шесть районов находятся или на пике заболеваемости, или проходят пик. Это Ики-Бурульский, Сарпинский, Яшалтинский, Целинный и Приютненский районы. По городу Элисте пик мы прошли», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыки за весь период пандемии зарегистрирован 41 921 случай заражения коронавирусом, вылечились после ковида 34 582 пациента. Жертвами COVID-19 стали 798 человек.