Чебоксары, 9 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Чувашии установлено рекорд по суточному количеству вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России о ситуации в Чувашии на 9 февраля 2022 года

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По сведениям на 9 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 60 906 случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки официально выявлено 1136 носителей SARS-CoV-2 — это максимальное количество вновь подтверждённых случаев заражения.

Выздоровели в настоящее время 46 832 человека, из них за последние сутки выписаны 587 пациентов. Таким образом, доля вылечившихся составляет 76,89%.

Также за последние сутки госпитализирован 261 ковидный больной, умерли семь пациентов с коронавирусом. Количество жертв пандемии достигло 4257 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 17 февраля вузы обязали перевести на дистанционный формат обучения студентов, которые не завершили полный курс вакцинации от ковида.