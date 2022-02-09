Курган, 9 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 9 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 83 человека, выписались по выздоровлении 797. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Всего за сутки выявлено 1259 заражённых коронавирусом курганцев, на 39 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 9 февраля выявлено 62 123 случая заражения коронавирусом, выздоровели 52 688 человек, скончались 1065 пациентов.