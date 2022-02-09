Владимир, 9 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 149 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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9 февраля выявлено 1653 новых случая заражения коронавирусом — на 511 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 102 тыс. 893 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 84 тыс. 669 пациентов, в том числе 351 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3139 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.