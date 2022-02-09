Барнаул, 9 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов. Об одной такой истории в группе «Чёрное и Белое Барнаул» («ВКонтакте») написала Влада. По её словам, накануне, 8 февраля, её друг пришел на ревакцинацию в городскую поликлинику №14. Несмотря на то, что молодой человек предварительно записался, отпросился с работы и прибыл в назначенное время, вакцинация не состоялось.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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»Выясняется, что для того, чтобы поставить ревакцинацию, например, «Спутником V» (2-х компонентная вакцина), надо найти себе ещё одного человека (компаньона), а если хочешь поставить «Спутник лайт», так вообще, ищи ещё пятерых. Где их искать? Бегать по поликлинике? Или группу в ватсапе создать и искать попутчиков?» — сокрушается Влада.

В минздраве Алтайского края информацию о крупной фасовке вакцины подтвердили, однако действия сотрудников поликлиники оценивать не стали.

«В Алтайский край поступили крупные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт», в одной ампуле которых две и пять доз препарата, рассчитанные на вакцинацию нескольких человек. Безусловно, это вызывает определенные сложности, но урегулировать данные вопросы региональному минздраву не представляется возможным. Тип фасовки препарата определяет только производитель.

Поэтому обращаемся к жителям края с просьбой планировать вакцинацию или повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции, обратившись в поликлинику заранее. Медицинские работники сформируют списки с учетом типа фасовки вакцины и пригласят вас на процедуру», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы вакцинации в Алтайском крае (где стали ежедневно стали выявлять более четырех тысяч новых носителей коронавируса), заметно ниже от рекомендованных. По состоянию на 9 февраля 2022 года вакцинирован 1 305 031 человек (всего +4492 за сутки), в том числе 1534 ребёнка возрастом 12−17 лет (+29 за сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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