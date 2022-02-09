Глава МИД Словакии извинился за инцидент с флагом Украины
Братислава, 9 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за депутата парламента, который облил водой флаг Украины.
Ранее депутат ультраправой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки облил водой флаг Украины. Это произошло во время попытки оппозиции заблокировать голосование по вопросу о предоставлении военным США разрешения на использование двух аэродромов в стране.
Депутаты провластной партии «Свобода и солидарность» развернули флаг Украины, после чего Медвецки взял бутылку воды и начал поливать флаг.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчка, желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) якобы не угрожает России.
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