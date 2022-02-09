Красноярск, 9 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 5748 носителей коронавируса, госпитализировали 429 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в федеральном оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 223 833 случая заражения коронавирусом, выздоровели 177 928 человек, скончались 9586 ковид-пациентов.

За последние сутки в крае выздоровели 1425 ковид-пациентов, скончались — 12.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в регионе выявили 5011 случаев COVID-19, госпитализировали 428 человек, выздоровели 1300 пациентов, скончались — 14.