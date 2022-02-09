Казань, 9 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии провели 5 189 553 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

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За прошедший день в регионе осуществили 19 019 тестирований на коронавирус. Проводят обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировали 58 764 случая заражения коронавирусом, из них 1514 — за сутки. Выздоровели всего 41 654 пациента, скончались 1638 человек.

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