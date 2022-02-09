Москва, 9 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. То, что правительство России утвердило концепцию легализации оборота криптовалют, выглядит здравым решением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

(сс) geralt Криптовалюта

«Самое главное — вопреки жесткой позиции Банка России запрещать цифровые активы никто не собирается. Вместо запрета предпочтение отдается регулированию. Уже неплохо, — сказал Коган. — Власти предполагают, что таким образом удастся интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечить контроль за денежными потоками в контуре банков. С экономической точки зрения решение выглядит вполне здраво — зачем убивать «корову, которая в перспективе может дать много молока»? Ожидается, что Минфин совместно с ЦБ до 18 февраля должны подготовить законопроект о регулировании криптоактивов. Неужели за такой короткий срок успеют все подготовить? Впрочем, возможно речь идет об общей канве».

Напомним, как сообщалось ранее, правительство РФ утвердило концепцию легализации оборота криптовалют.