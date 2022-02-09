Казань, 9 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Татарии за сутки госпитализировали 444 носителя коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 545 человек. Выявили за последние 24 часа 1514 новых случаев заражения, накануне подтвердился 1241 тест, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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Всего по состоянию на 9 февраля зарегистрировали 58 764 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 41 654 пациента, скончались 1638 человек. За сутки больничный закрыли 630 пациентов, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в 73 регионах России повышен уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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