Горно-Алтайск, 9 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки госпитализировано 43 пациента с COVID-19. Зарегистрировано при этом 211 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено 47 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Онгудайского, Усть-Кокинского, Чойского, Майминского и других районов. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 28 346.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 620, в том числе 572 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 44, за весь период — 24 363», — добавили в оперштабе.