Москва, 9 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Военная экспансия афганских радикалов не угрожает в настоящее время сопредельным странам. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил 9 февраля на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай».

Gov.by Станислав Зась

«Да, мы видим, что сейчас такой прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не видится на территории сопредельных государств, в том числе и нашего члена ОДКБ Таджикистана», — сказал Зась.

Он отметил, что есть другие угрозы, связанные с Афганистаном, например, терроризм и наркотрафик, и они остаются актуальными. Более того, в Афганистане наблюдается социально-экономический кризис и гуманитарная катастрофа, поэтому актуальность угроз растёт. Активизируются бандформирования, террористические организации и наркоторговля, так как для людей это источники выживания.

В ОДКБ учитывают это и будут по-прежнему уделять предельное внимание укреплению таджикско-афганской границы и обеспечению безопасности южных рубежей, добавил генсек организации.

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