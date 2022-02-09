Москва, 9 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Сегодня, 9 января, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного исторического музея со 150-летием со дня основания, сообщается на сайте Кремля.

WM wm WM Исторический музей. Москва

Президент поблагодарил коллектив музея за неустанный труд, направленный на сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия страны, за добросовестное служение делу.

«Исторический музей стал главным хранителем самых ярких, памятных страниц тысячелетней истории России, гордостью всего народа», — отметил Путин и пожелал коллективу всего наилучшего.

ИА REGNUM сообщало, в 2019 году был создан оргкомитет по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Государственного исторического музея.

Читайте подробнее: Исторический музей в Москве готовится широко отметить 150-летие