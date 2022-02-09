Пенза, 9 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области выявили 2150 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 156 пациентов. В стационары госпитализировали 227 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

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Всего по состоянию на 9 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 119 419 случаев. Выздоровели 97 468 пациентов, скончались 4962 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 31 января по 6 февраля зарегистрировали 8859 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 66,8%.

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