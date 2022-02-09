Оренбург, 9 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В ковидных отделениях Оренбургской области на сегодняшний день находятся 1378 пациентов. Развернуто 1,5 тыс. коек. Об этом 9 февраля во время прямого эфира в Instagram сообщила глава минздрава региона Татьяна Савинова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она отметила, что коечный фонд для ковидных пациентов расширяется. В частности, дополнительные койки появляются в Оренбурге, Орске, Бугуруслане. В день в COVID-центры поступает 176−220 пациентов.

На утро 9 февраля в реанимации находятся 153 человека, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. К аппаратам ИВЛ подключены 46 оренбуржцев, еще 647 человек получают кислородную поддержку.

По словам Татьяны Савиновой, у многих пациентов пневмония. «Заблуждение, что «Омикрон» — «легкий» вирус», — сказала она.