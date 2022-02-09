Канберра, , 11:28 — REGNUM Министр обороны Австралии Питер Даттон, выступая в парламенте 9 февраля, решил вступиться за бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян после скандала, связанного с утечкой ее переписки с до сих пор не названным федеральным министром. Об это сообщил телеканал Nine News.

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Напомним, что в начале месяца СМИ начали активно обсуждать слитые текстовые сообщения между федеральным министром, который назвал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона «полным психом», и бывшей главой правительства Нового Южного Уэльса Береджиклян, которая якобы назвала Моррисона «ужасным, ужасным человеком».

В свою очередь Даттон, которого уже успели обвинить в том, что неназванным федеральным министром является именно он, заявил, что текстовые сообщения, якобы отправленные бывшим премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян с критикой Моррисона, являются «необоснованными сплетнями в СМИ».

«Это не заявление бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса, это спекуляция, спекуляция СМИ о твите, который мог быть кому-то отправлен», — сказал Даттон.