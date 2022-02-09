Оренбург, 9 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Оренбурге врачи жалуются на пациентов, которые вызывают медиков на дом, однако бригады остаются за закрытой дверью. Пациенты отсутствуют дома. Об этом 9 февраля во время прямого эфира в Instagram сообщила глава минздрава региона Татьяна Савинова.

Gorspravka09.ru Медицина

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По ее словам, терапевты по результатам обслуживания вызовов отметили отсутствие пациентов дома в 15−20% случаев.

«Это плохая тенденция при существующей чрезмерной нагрузке на медслужбу», — заострила внимание Савинова. Она обратилась к населению с просьбой — при вызове медработника дожидаться его дома. Обслуживание пациентов на дому осуществляется до 20 часов вечера. В исключительных случаях врачи могут посетить пациента и позже этого времени.

Также министр сделала акцент на качественной работе медиков. Об этом свидетельствуют телефонные звонки на горячую линии. Из 1300 поступивших звонков только 33 касались жалоб.