Триполи, 9 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Глава международно-признанного правительства Ливии Абдель-Хамид Дабайба отверг возможность собственной отставки и расформирования своего кабинета. Об этом сообщает FawaselMedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, Дабайба выступил против Палаты народных представителей (парламента) Ливии, которая проводит специальную сессию в городе Тобрук. Депутаты намерены избрать нового главу правительства, который возглавит страну до президентских выборов.

«Я не позволю создать новое переходное правительство, и моё правительство продолжит свою работу, пока не будут проведены всеобщие выборы. Одобрение конституционного строя народом — это начало пути к установлению реального, полноценного правового государства», — заявил Дабайба журналистам.