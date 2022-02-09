Киев, , 11:06 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 38,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За сутки 8 февраля на Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 3308, медработников — 1076)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 4 380 047.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 240 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 101 887.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 713 348 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 18 758 148 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 34 353 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.