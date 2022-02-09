Район имени Лазо, Хабаровский край, 9 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Минсельхоз России и минсельхоз Хабаровского края заключили соглашение о предоставлении субсидии на строительство новой мелиоративной системы в районе имени Лазо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Igor12183 Мелиорация

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Площадь будущего объекта — 1040 га. Стоимость проекта 147,4 млн рублей.⠀

По словам губернатора края Михаила Дегтярева, 50% расходов на строительство возместит региональный бюджет, в том числе 59 млн рублей — федеральный.

Как сообщало ИА REGNUM, 3,2 тыс. гектаров мелиоративных систем могут построить в 2022 году сельхозпроизводители в Башкирии.