Тула, 9 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Ограничения, введённые на территории Тульской области в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, продлены до 1 марта. Соответствующие изменения внёс в указ о введении режима повышенной готовности губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульский кремль

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В частности, до 1 марта сохраняется запрет на деятельность фуд-кортов (за исключением дистанционной торговли и самовывоза), детских игровых комнат и аттракционов в торговых центрах. Также продолжает действовать требование о бесконтактной термометрии в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных, цирковых и спортивных мероприятий, в организациях общепита. Посетители с температурой выше 37,1 не должны допускаться в помещения.

В регионе приостановлено проведение банкетов, развлекательных мероприятий. Музеи, кинотеатры, концертные залы работу продолжают при условии соблюдения ограничений по наполняемости до 50%.