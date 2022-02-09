Ижевск, 9 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 февраля прививку от коронавируса сделали 688 234 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 538 848 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 268 жителей республики. Число получивших второй компонент препарата за сутки не изменилось.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 916 человек, в том числе 106 966 человек прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 182 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 1121 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 84 877 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 104 759 случаев заражения коронавирусом, из них 2254 — за минувшие сутки.

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