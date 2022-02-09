Черкесск, 9 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки были госпитализированы с диагнозом COVID-19 всего 26 человек. Это почти втрое меньше, чем в выходной день 6 февраля, когда потребовалась госпитализация для 65 пациентов. Общее число проходящих лечение в стационарах составляет в настоящее время 499 человек, сообщили 8 февраля в региональном оперативном штабе.

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Что касается выявляемых случаев заражения коронавирусом, то их число растет. За прошедший день были подтверждены тесты у 395 жителей республики. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Общее количество носителей инфекции достигло 37 379 человек. Из них выздоровели 32 007 пациентов. Не удалось спасти врачам 945 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаеов-Черкесию направлена бригада врачей из Башкирии для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19.