Ижевск, 9 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 9 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 1121 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 84 877 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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За все время пандемии в республике подтвердили 104 759 случаев заражения коронавирусом, из них 2254 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 518 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 207 жителей республики старше 65 лет.

3547 человек скончались, за минувшие сутки скончались пять человек — женщины в возрасте 68 и 80 лет и мужчины в возрасте от 33 до 78 лет. Накануне было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 16 355 жителей региона. В течение суток госпитализировано 207 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 38 474 человека, 1033 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 221 человек — в тяжелом состоянии, из них 45 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, до 8 февраля полный курс вакцинации от коронавируса прошли 538 848 жителей республики, в том числе 169 156 граждан в возрасте старше 60 лет. Прививку однокомпонентной вакциной сделали 118 048 человек, включая 19 435 пожилых жителей региона. Из общего числа вакцинированных 2624 человека заразились коронавирусом.

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