Биробиджан, 9 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Соблюдение мер безопасности и антиковидных ограничений должно быть усилено в городских и междугородних автобусах Еврейской автономии в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Такое поручение на заседании оперативного штаба дал глава области Ростислав Гольдштейн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Посадка в автобус

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«Общественный транспорт — это место повышенной опасности, где из-за большого наплыва пассажиров в часы пик происходит активное распространение инфекции. Сегодня мы провели профилактическую беседу, призвали граждан носить маски, не забывать о соблюдении правил личной гигиены. А тем пассажирам, у которых при себе не было средств индивидуальной защиты, маски выдали волонтеры «Единой России», — отметил ведущий специалист отдела транспорта областного департамента автомобильных дорог Дмитрий Переверзев.

Он заверил, что аналогичные профилактические мероприятия с целью проверки соблюдения масочного режима в автобусах буду повторяться.

Как сообщало ИА REGNUM, отказавшихся воспользоваться медицинской маской пассажиров городских автобусов Биробиджана выпроводят из общественного транспорта. Такое решение было принято на спецсовещании при правительстве региона.