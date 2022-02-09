В Еврейской АО общественный транспорт назвали местом повышенной опасности
Биробиджан, 9 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Соблюдение мер безопасности и антиковидных ограничений должно быть усилено в городских и междугородних автобусах Еврейской автономии в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Такое поручение на заседании оперативного штаба дал глава области Ростислав Гольдштейн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе правительства региона.
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Он заверил, что аналогичные профилактические мероприятия с целью проверки соблюдения масочного режима в автобусах буду повторяться.
Как сообщало ИА REGNUM, отказавшихся воспользоваться медицинской маской пассажиров городских автобусов Биробиджана выпроводят из общественного транспорта. Такое решение было принято на спецсовещании при правительстве региона.