Абакан, 9 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Ещё пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали три женщины (47 лет, 67 лет, 71 год) и двое мужчин (61 год, 73 года).

С начала 2022 года в республике умерли уже 148 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 1003 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1194 человека.