Челябинск, 9 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Челябинской области выздоровели и выписаны ещё 3203 человека, которые перенесли COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего излечились уже 157 256 пациентов. А обнаружили коронавирус уже у 207 611 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 42 433 человека. Скончались от этой болезни ещё 13 южноуральцев.