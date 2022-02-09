Черкесск, 9 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесию прибыла группа медиков из Башкирии. Специалисты Башкирского государственного медицинского университета будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом, сообщили 9 февраля в региональном оперативном штабе.

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Коллеги из Башкирии направлены по распоряжению Минздрава России и уже приступили к работе. Всего в группе 12 врачей, в том числе пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги. Ряд из них работает в ковидных госпиталях, а также оказывает помощь в центре амбулаторной помощи в городе Черкесске. Кроме того, в Республиканской клинической больнице специалист-офтальмолог и сосудистый хирург проводят прием пациентов и ведут отбор тех, кому требуется высокотехнологичное лечение.

Напомним, летом 2020 году в Карачаево-Черкесию уже направлялись врачи из Башкирии. Тогда вместе с местными медиками оказывали помощь пациентам с COVID-19 восемь специалистов Национального медицинского исследовательского центра кардиологии и 17 медиков Башкирского государственного медуниверситета.

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