Брюссель, 9 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. На данный момент ситуация в отношениях между Россией и Европейским союзом является слишком экзальтированной. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Die Welt Россия vs ЕС

«На сегодняшний день ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком экзальтированна», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Чижов пояснил, что на нее оказывают влияние громкий хор голосов тех, кто хочет видеть «агресию России» там, где таковой не имеется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что на фоне связанного с ситуацией вокруг Украины кризиса диалог представителей России с Европейским союзом не очень сильно активизировался, но и не прекратился.