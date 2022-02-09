Чебоксары, 9 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Чувашии ужесточают ограничительные мероприятия. На этот раз они касаются приёма и обучения в вузах. Учащихся, не привившихся от COVID-19 двумя компонентами, образовательные учреждения должны перевести на «дистант». Соответствующее постановление подписала 8 февраля начальник управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Согласно постановлению, в Чувашии «временно, до улучшения эпидемической ситуации» принимаются новые меры ограничения.

«Отказать в приёме в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования гражданам старше 18 лет, не имеющим законченного курса вакцинации», — отмечается в документе.

Кроме того, с 17 февраля студенты старше 18 лет, которые не завершили вакцинацию от COVID-19, должны быть перевести на дистанционное обучение. С 17 января на «дистант» ушли студенты, у которых не было ни одной прививки от ковида.

Подробнее:В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан и студентов

Напомним, на 4 февраля в Чувашии привились от ковида более 645 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию (то есть укололись двумя компонентами) свыше 609 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 59 770 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 46 245 пациентов (77,37%), умерли 4250 ковидных больных.