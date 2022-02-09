Севастополь, 9 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Севастополе ещё 72 пациента госпитализированы в коронавирусные стационары, сообщили 9 февраля в пресс-службе правительства города. Накануне, 8 февраля, в больницы попали 70 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Севастополе выписан 91 пациент. На данный момент в больницах находятся 727 пациентов, из них 568 — с подтвержденным COVID-19. Всего в городе развернуто 839 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В общей сложности за последние сутки в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 397 человек. Накануне, 8 февраля, сообщалось о 658 новых пациентах. Скончались ещё пять человек с коронавирусом.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 61 989 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 52 452 человека, скончались 2001 пациент с ковидом.