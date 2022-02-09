Улан-Удэ, 9 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировано в ковид-стационары 239 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени в госпиталях лечатся 1999 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Состояние 921 больного осложнено внебольничной пневмонией. 147 человек находятся в реанимации, 68 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2496 коек: заняты — 1999, свободны — 497 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,1%», — отметили в оперштабе.

По данным на 9 февраля, амбулаторное лечение в республике получают почти 31 тыс. носителей коронавируса.