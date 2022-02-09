Уфа, 9 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Более 2,4 тысячи подростков получили прививку от COVID-19 в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

NIAID Вакцинация

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Сообщается, что в Башкирии 2427 несовершеннолетних от 12 до 17 лет получили прививку вакциной «Спутник-М».

Отмечается, что всего в Башкирии прививку от COVID-19 получили 2 397 754 человек, завершили вакцинацию 2 236 631 человек.

Согласно данным на 8 февраля в стационарах Башкирии получают лечение 308 пациентов с COVID-19, из них тяжелых — 31 пациент, находящихся на аппарате ИВЛ — 2 пациента.На дому лечатся 15 472 пациентов с легкой формой заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе 2022 года в Башкирию поступили первые 2 800 доз детской вакцины «Спутник-М».