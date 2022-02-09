Владивосток, 9 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Жителям Приморья уже доступна услуга по открытию дистанционного больничного листа при ОРВИ. Закрытие больничного также происходит удаленно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

При появлении симптомов инфекции необходимо обратиться по номеру «122» или в колл-центр поликлиники.

После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест не требуется.

Тем, у кого температура выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но отсутствуют факторы риска, необходимо самостоятельно обратиться в амбулаторные инфекционные центры.

Врача на дом стоит вызывать тем, у кого три дня и более держится температура выше 38 градусов, одышка, маломобильным пациентам, а также тем, кто находится в зоне риска — наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет.

Детей до 6 лет должен осмотреть врач.

Читайте также: В Забайкалье ситуацию с COVID-19 назвали непростой, но управляемой

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье, где ежедневно стали выявлять более тысячи новых носителей коронавируса, ситуация с заболеваемостью остается непростой, но стала вполне управляемой.