Абакан, 9 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 1003 носителя коронавируса, выздоровели 1194 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации оперативного штаба республики, всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 14 098 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,1, за неделю — 2,1.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Хакасии был подтверждён 1051 случай заражения, выздоровели 1363 человека.